Cees (80) bedacht het spel Ringball, dat aan populariteit nog veel te winnen heeft

In 2008 bracht timmerman Cees Kuiper het spel op de markt, samen met zijn zoon. "We zagen het in Canada en waren er meteen weg van. We hebben gekeken of er daar nog rechten op het spel zaten, maar dat was niet het geval. Dus toen konden we onze gang gaan."

Het resultaat van de Nederlandse versie is Ringball 21, een spel dat kan worden gezien als een kruising tussen sjoelen en curling. De blauwe of rode ringballen moeten naar de overkant worden geschoven, waarbij het de bedoeling is om zoveel mogelijk punten te vergaren. Wie het eerst 21 punten haalt, wint.

'Richten en nadenken'

In de hal van het wijkcentrum in de Grote Waal in Hoorn is het donderdagmiddag een gezellige boel. Tien fanatieke Ringball-spelers zijn geconcentreerd bezig op de vier banen van Cees, standen worden nauwkeurig bijgehouden op het bord. "Het is niet moeilijk om te spelen", vindt Kuiper. "Je hebt er geen kracht voor nodig, het is alleen richten en denken. Verdedigen en aanvallen."

Volgens Antoinette Beekhuis uit Hoorn kan het verschil worden gemaakt met beheersing en tactiek. "Je moet niet te hard gooien, dan heb je geen punten."

