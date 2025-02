Stadsloket Amsterdam-Oost sluit deuren: "Te koud om te werken"

Een woordvoerder van het stadsdeel bevestigt dat er een probleem is met de temperatuurregeling. "Dit zorgt ervoor dat het op het stadsloket erg koud is dat het niet verantwoord is voor de medewerkers om hier te werken, en ook voor bewoners is de temperatuur oncomfortabel. Wij werken er momenteel hard aan een oplossing."

Ze noemt het erg vervelend voor de bewoners die vandaag een afspraak hadden. Alle afspraken van vandaag zijn verplaatst naar andere stadsloketten. De meeste bewoners konden vandaag nog terecht, een klein aantal afspraken is naar begin volgende week verplaatst.

Paar medewerkers binnen

Er zijn nog wel twee of drie medewerkers aanwezig in het stadsloket, zo ziet een verslaggever van AT5. Volgens de woordvoerder begeleiden die medewerkers de bewoners naar het juiste loket. "Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat bewoners die hun paspoort vandaag dringend nodig hebben, dit alsnog op tijd kunnen ophalen."