Er gloort hoop voor deze negen Heemsteedse eiken en dit 'veiligere' fietspad

Burgemeester en wethouders van Heemstede wil de Van Merlenlaan herinrichten om het vrachtverkeer te weren. En de weg veiliger te maken. Eerst moeten oude rioleringsbuizen en waterleidingen in de grond worden vervangen. In het gemeentelijk ontwerp komen fietsers op fietspaden op de autoweg te rijden. Zij moeten het overige verkeer 'afremmen' naar dertig kilometer per uur.

'Vrijliggend fietspad is veiliger'

Omwonenden vinden dat veel te gevaarlijk en vrezen voor ongelukken. Ze willen het huidige vrijliggende fietspad, waardoor fietsers en auto's los van elkaar rijden, behouden. Omdat dat veel veiliger is, vinden ze.

Woensdag trokken ongeveer 200 inwoners met een protestmars richting het gemeentehuis. Ze overhandigden burgemeester Falgun Binnendijk een petitie die door zo'n 4.500 Heemstedenaren was ondertekend.

Tekst loopt door na de video.