Geruchten kloppen: laatste buurtsuper in Koedijk sluit eind juni

Eerder deze week gingen er al geruchten dat de Lidl uit Koedijk verdwijnt. Dat leverde in het dorp flink wat rumoer op. Inwoner Maurice Boerman startte een petitie, die ruim 800 keer is ondertekend. "De sluiting heeft grote impact op ouderen en minder mobiele bewoners."

Impact groot voor ouderen

Bij de sluiting vallen geen ontslagen: alle medewerkers krijgen een baangarantie van Lidl. De Duitse supermarktketen verwijst klanten uit Koedijk na de sluiting naar de vestigingen in winkelcentrum De Mare in Alkmaar-Noord, aan het Geert Groteplein in Overdie en Middenwaard in Heerhugowaard.

Het verdwijnen van de buurtsuper heeft volgens Maurice Boerman grote impact op de hele buurt, maar met name op ouderen en mensen die minder mobiel zijn. "Zij zijn afhankelijk van deze supermarkt voor hun dagelijkse boodschappen, omdat alternatieven zoals Winkelcentrum De Mare en de Jumbo simpelweg te ver weg zijn."