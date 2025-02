Burlesque ster Fay Loren strijdt tegen de verpreutsing met stijlvolle stripteaseshow

Buiten is het grijs en winters koud, maar in de Creastudios in Amsterdam-Oost werken Fay Loren en haar danseressen Rosa en Witney zich in het zweet. Gehuld in stijlvolle, sensuele showoutfits repeteren ze op de klanken van het orkest van David Rose, dat de sfeer van de jaren vijftig oproept. Fay zingt en voert een striptease-act op, terwijl twee mannelijke dansers in pak haar optillen en haar kleding opvangen. Alleen het rokerige rode pluche van het theater ontbreekt nog—maar verder is dit burlesque in volle glorie.

"Burlesque is een vorm van entertainment die draait om het vieren van vrouwelijkheid," zegt Fay. "Het gaat veel minder om bloot en veel meer om de tease: de spanning opbouwen, met show, glitter en glamour."