Wegblokkade tegenstanders noodopvang 300 asielzoekers eerste statement aan adres Gooise Meren

Het Hocrasterrein is volgens de vandaag protesterende bewoners ook helemaal niet geschikt als opvanglocatie. Zo zou de grond vervuild zijn. Daardoor zouden de woningbouwplannen vertraging oplopen, maar dat is dan vervolgens geen probleem om tot 1 juli 2027 asielzoekers op te huisvesten, is de vraag die hardop gesteld wordt.

Volgens de gemeente is het nog onduidelijk welke bevolkingsgroepen en van welke leeftijd er op het terrein komen te wonen, maar deze omwonenden vrezen voor de komst van jonge, alleenreizende mannen. Zij zullen voornamelijk naar de Hilversumse Meent gaan, omdat dat de dichtstbijzijnde plek is om bijvoorbeeld boodschappen te doen. In deze wijk wonen veel ouderen en die vinden de komst van de asielzoekers 'bedreigend', zo vertellen demonstranten aan NH.

Veel meer in petto

De wegblokkade van een uur is zeker niet de laatste protestactie. De tegenstanders hebben nog veel meer in petto. Om wat voor acties het dan gaat, daar willen ze niet veel over loslaten. Wel sijpelt voorzichtig door dat juridische stappen niet worden uitgesloten. Het is glashelder dat deze bezorgde omwonenden er alles aan gaan doen om te voorkomen dat de noodopvang er komt.