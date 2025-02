Toch subsidie voor pont Nieuwe Meer na protesten

"Ik kan u vertellen dat ik de ruimte heb gevonden om voor 2025 en 2026 nog een financiële bijdrage te kunnen doen aan de exploitatie van pont Nieuwe Meer", zei Van der Horst gisteren tijdens een vergadering in de Stopera. "In totaal 100.000 euro."

Vorig jaar leek het er sterk op dat er een einde aan de pontverbinding tussen de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos kwam. De gemeente had namelijk aangekondigd dat de jaarlijkse subsidie van 50.000 euro vanaf 2025 zou stoppen. "We vinden dat we niet met gemeenschapsgeld zouden moeten bijbetalen aan een recreatief pontje", liet een woordvoerder van de wethouder toen nog weten.

Raadsleden Erik Bobeldijk (SP) en Tanay Bilgin (Forum voor Democratie) vroegen Van der Horst om toch nog ergens geld te vinden voor de pont. Ook hield de De Groenen Basis Piraten, een politieke partij die in stadsdeelcommissie Nieuw-West zit, een petitie en protesteerden buurtbewoners verschillende keren.