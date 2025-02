D66 vraagt of Koningsdagfestivals langer door kunnen gaan

D66-raadslid Elise Moeskops wijst erop dat er in Rotterdam en Breda nog tot 23.00 uur Koningsdagevenementen plaatsvinden, volgens haar 'zonder noemenswaardige incidenten'. Ze wil weten waarom de eindtijd van 20.00 uur in Amsterdam nog steeds noodzakelijk zou zijn

Haar partij zou zelfs signalen hebben gekregen van de NS en het GVB dat de huidige eindtijd niet meer zorgt voor extra spreiding, maar juist voor extra drukte. Publiek uit de binnenstad zou nu ongeveer tegelijk met de festivalgangers uit andere delen van de stad vertrekken. Moeskops wil weten of het stadsbestuur bereid is om hier met de vervoerbedrijven over te praten.

Verder stelt het D66-raadslid dat er sprake is van economische impact op de festivalorganisatoren. Ze zegt dat die organisatoren ook een andere eindtijd hebben voorgesteld en wil weten wat het stadsbestuur daarvan vindt.