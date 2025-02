Jongen (16) knalt na korte achtervolging met auto tegen lantaarnpaal in De Baarsjes

Op Instagram schrijft de verkeerspolitie dat agenten die in een onopvallende auto reden de jongen in Zuid al langs de kant van de weg wilden zetten omdat hij daar door rood reed. "Aanvankelijk leek de bestuurder te gehoorzamen, maar hij koos er uiteindelijk voor om met hoge snelheid een steeg in te rijden."

Omdat het druk was op de weg en de bestuurder gevaarlijk reed, staakten de agenten de achtervolging. Kort daarna kregen ze de melding dat de auto tegen de lantaarnpaal was gebotst. Daarbij was niemand gewond geraakt, maar de schade aan de auto was behoorlijk.

"Tot onze verrassing kwam de bestuurder, een 16-jarige jongen, korte tijd later te voet terug naar de locatie", schrijft de politie. "Wij herkenden hem direct als de bestuurder. Ter plaatse is hij gehoord over meerdere verkeersovertredingen, waaronder gevaarlijk rijgedrag en het rijden zonder rijbewijs."

De officier van justitie zal bepalen hoe hoog de boetes worden die de jongen krijgt. Ook is het nog de vraag of de verzekeringsmaatschappij de schade vergoedt. "Hoewel deze situatie gelukkig geen gewonden heeft veroorzaakt, had het veel ernstiger kunnen aflopen", concludeert de politie.