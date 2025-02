AZ poetst Galatasaray van het veld: "Genoten van de passie, inzet en het niveau"

In eigen huis kon AZ leunen op een sterke reeks. Elfsborg (3-2), Fenerbahçe (3-1) en AS Roma (1-0) werden in de Europa League eerder al verslagen in Alkmaar. Tegen Galatasaray speelde AZ eind november met 1-1 gelijk.

Dat vertrouwen straalde meteen af van de ploeg van trainer Maarten Martens. Sven Mijnans opende na 12 minuten met een wonderschone vrije trap de score. Hoewel Roland Sallai gelijkmaakte, denderde AZ door en kreeg het via Ernest Poku uitgelezen kansen. "Eigenlijk was het gek dat we op 1-1 stonden", zegt trainer Maarten Martens. "Dat was een tik, maar daarna zijn we doorgegaan en complimenten aan de jongens hoe ze dat gedaan hebben."

Doelpuntenjacht

Vervolgens verzilverde Troy Parrott een strafschop en na de pauze stelden Jordy Clasie en David Moller Wolfe de zege veilig. "We hebben het mooi doorgetrokken de tweede helft", zegt Peer Koopmeiners, die in het veld genoot van het spel van AZ.

Galatasaray speelde ruim een half uur met een man minder na rood voor Abdülkerim Baldakci. "Dan blijf je pushen en op zoek naar een vijfde. Dat is niet gelukt, maar dat hebben we wel getracht", aldus Martens.

Tekst loopt verder onder de video.