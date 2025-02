Opruimactie Texel Plastic Vrij dreigt te verzanden in discussie over geld

Stichting Texel Plastic Vrij hanteert een heldere werkwijze. Elke eerste zaterdag van de maand trekt een groep vrijwilligers het strand op om afval te verzamelen. Daarnaast staan er zelfontwikkelde jutkooien op strategische plekken langs de kust, waar wandelaars gevonden rommel kunnen achterlaten. Vooral op afgelegen stranden zonder strandtenten – waar minder toeristen komen – vervullen deze kooien een belangrijke functie.

"We praten veel over burgerparticipatie en verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving. Hier zie je dat in de praktijk," zegt voorzitter Roland Bisschop. "Steeds meer wandelaars nemen afval mee en gooien het in onze jutkooien. Als die zouden verdwijnen, zouden we tien jaar terug in de tijd gaan. Dat zou een slechte ontwikkeling zijn."

Een schoon strand kost geld

Bij de oprichting in 2023 kreeg de organisatie gemeentelijke steun voor de afvalverwerking, maar die toezegging loopt in 2026 af. Incidentele subsidies bieden nu nog enig soelaas, maar Texel Plastic Vrij zoekt een structurele oplossing. "We kunnen nog even doorgaan met eigen middelen, maar straks is de pot leeg."

