Minister moet opvang uitgeprocedeerde asielzoekers financieren, maar doet dat nog niet

De voorzieningenrechter bepaalde eind december dat de zogenoemde bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers voorlopig moet blijven bestaan, net als in Rotterdam en Utrecht. Volgens de rechter wegen de belangen van de uitgeprocedeerden zwaarder dan die van het Rijk. De uitspraak volgde op een besluit van het kabinet om de regeling, officieel de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV), niet langer te financieren.

Een groep van 254 personen maakte bezwaar tegen de beëindiging van de regeling. 125 van hen deden dat voor de zittingsdag van 24 december en zijn in het gelijk gesteld. Dat betekent dat de minister de opvang van deze groep moet financieren tot een maand nadat er een beslissing op bezwaar is genomen. Maar het ministerie heeft de bezwaarschriften nog altijd niet inhoudelijk behandeld en wanneer dat wel gebeurt is onduidelijk, aldus Groot Wassink.

De minister wil overigens alléén betalen voor de opvang van de eerste 125 bezwaarmakers, ondanks het dringende verzoek van de gemeente om iedereen gelijk te behandelen. Deze groep is daarbij 70 euro per persoon per dag toegezegd.

In totaal vangt Amsterdam zo'n 500 uitgeprocedeerde asielzoekers op binnen de LVV. Groot Wassink zei na het kort geding in december blij te zijn met de uitspraak. "We gaan ervan uit dat het Rijk vanaf 1 januari gewoon bijdraagt aan de financiering van de LVV. " Maar dat is dus vooralsnog niet het geval.