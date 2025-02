Tram 25 vaker in opspraak: ook Estella ontsnapt ternauwernood aan meesleuren

Het GVB zegt over het incident van afgelopen maandag dat de jas van de reiziger die vast kwam te zitten, niet gezien is door de sensoren in de deuren. Hierdoor kreeg de chauffeur groen licht om te rijden en moest de vrouw mee rennen met de tram tot ze ten val kwam. Volgens het GVB is het een 'ongelukkige samenloop van omstandigheden.'

Wachten op verzekeraar

Estella diende een klacht in bij het vervoersbedrijf nadat het haar was overkomen. Het GVB geeft aan dat ze in afwachting zijn van de verzekeraar. Verder geven ze aan dat dit soort incidenten niet specifiek bij lijn 25 of dit type tram voorkomen. Ze roepen reizigers op de noodknop te gebruiken bij dit soort situaties en gaan er intern extra aandacht aan besteden.

Storingen

De tramlijn van station Zuid naar Uithoorn wordt naast deze incidenten ook geplaagd door storingen. Een gemeenteraadslid van Amstelveen zei eerder al dat er keer op keer sprake is van rituitval, vertraging en spooktrams. Dat zijn trams die op de borden staan aangekondigd, maar niet komen.