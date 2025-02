Geen politie, wel uitzwaaicomité bij gekraakt restaurant

Op het parkeerterrein bij de voormalige Wereldkeuken in Westzaan heeft zich een groep van ongeveer twintig bewoners verzameld. Ze noemen zichzelf het ‘uitzwaaicomité’ en eisen dat de krakers, die al enige tijd het pand bewonen, vertrekken.

De krakers hadden tot vanmiddag 17.00 uur de tijd om het pand te verlaten, maar op dat moment waren er nog steeds mensen binnen. De politie is echter nog niet ter plaatse.

Onduidelijke situatie

Het parkeerterrein rondom het pand is inmiddels volgelopen met auto’s van omwonenden. "Het halve dorp is uitgelopen, de dijk staat vol met auto’s," aldus een verslaggever van NH. De inwoners wachten af, hopend op politie-ingrijpen. Veel bewoners klagen over de overlast die de krakers hebben veroorzaakt. "Afgelopen weekend waren er een paar honderd man aan het housen," vertelt een lokale inwoner.

Ondanks de verstreken deadline is er van politieactie nog geen sprake. De situatie blijft gespannen, terwijl de bewoners hun standpunt duidelijk maken: ze willen dat de krakers het pand verlaten.