Geen dorp dus witte plaatsnaamborden voor buurtschap 't Kruis

Wat begon als een geintje, werd serieus opgepakt door de lokale politiek en nu is het dan eindelijk zover: buurtschap 't Kruis in Heerhugowaard krijgt weer eigen plaatsnaamborden. Blauw was de voorkeur, maar omdat het als buurtschap geen dorp mag heten, worden het witte borden met blauwe letters. "Ook de kleur van onze voetbalclub KSV", grapt een van de initiatiefnemers Gerrit Groot, die zich erbij neerlegt.