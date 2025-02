Alkmaarders kunnen uren huis niet in door gaslek: "Veel verwarring in de straat"

Rond 11.45 uur is in een woning aan de Tuinstraat een gaslek ontstaan in de kruipruimte, waardoor het gas zich onder meerdere huizen heeft verspreid. "En daar zet je niet zomaar even een deur open", legt een woordvoerder van netbeheerder Liander uit.

Verwarring over NL-Alert

Een team van monteurs van Liander is rond 14.00 druk aan het graven op zoek naar het gaslek. Maar tegen die tijd nog zonder succes. De buurtbewoners vangen elkaar op en drinken rustig een bakje koffie. Er is vooral verwarring over de NL-Alert die eruit zou zijn gegaan. "De één ontvangt hem wel en de ander niet", merkt een buurman op.

Even later is de verwarring compleet als er in het afgezette gebied een buurvrouw uit haar huis komt lopen. Ze had wel één NL-Alert gehad, maar lag nog te slapen na een nachtdienst. Ze las in de alert dat ze ramen en deuren dicht moest houden, dus besloot rustig verder te slapen.