Vrachtwagen rijdt jonge fietser aan in Haarlem: kind zwaargewond naar ziekenhuis

De jonge fietser fietste rond 15.00 uur met zijn moeder over het fietspad. Een vrachtwagen die vanuit noordelijke richting de Paul Krugerkade op wilde rijden, zag de fietsers waarschijnlijk over het hoofd. De vrachtwagenchauffeur is door de politie aangehouden, dat is een standaardprocedure bij dit soort ongevallen, zegt de politie.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Ook werd een traumateam opgeroepen, maar dat hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. De weg werd tijdelijk afgesloten voor het politie-onderzoek.

Er gebeuren vaker ongevallen en bijna-ongevallen op de onoverzichtelijke kruising. Fietsers en het autoverkeer krijgen gelijktijdig groen licht. Omdat het fietspad van de rijbaan gescheiden is met parkeervakken, ontnemen geparkeerde auto's soms het zicht op fietsers.