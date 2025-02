Politie ontmantelt crimineel digitaal netwerk bij inval in Oost

De Russische hostingaanbieder ZServers/XHost, die in het pand aan de Paul van Vlissingenstraat was gevestigd, kwam een jaar geleden op de radar van de politie. Het bedrijf adverteerde met de mogelijkheid om via haar servers criminele activiteiten uit te voeren. Beloofd werd dat klanten anoniem zouden blijven als de politie navraag zou doen. De diensten konden anoniem, via cryptovaluta, worden betaald. Door deze 'onzichtbaarheid' konden cybercriminelen ongestoord onder meer virussen verspreiden of cyberaanvallen uitvoeren.

Op de servers stond software die veel door cybercriminelen wordt gebruikt, zoals ransomware, botnets en malware. Hierop besloot de politie het pand binnen te vallen. Daarbij werd onder meer een server aangetroffen met hacktools van beruchte bendes als Conti en Lockbit. Dat zijn volgens de politie 'de meest productieve en schadelijke ransomware groeperingen ter wereld'.

"Cybercriminelen uit de hele wereld betalen grof geld om hier ongestoord hun illegale operaties te laten draaien", aldus de politie, die stelt dat dit soort hostingbedrijven ervoor zorgt dat 'kwaadwillenden ongestraft kunnen doorgaan met hacken, oplichten en chantage'.

Mogelijke websites die op de servers stonden, zijn niet langer bereikbaar. De politie doet samen met het Openbaar Ministerie verder onderzoek naar de aangetroffen data.