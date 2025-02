Hoogbouw in Hilversumse wijk houdt gemoederen bezig: "Net het Wembleystadion"

Dat laatste is nu al een grote bron van ergernis, zo liet een inspreker weten. "Ik heb er begrip voor dat er gebouwd moet worden, maar over de locatie is niet zo goed nagedacht. Ik woon zelf aan het plein en daar is het supergehorig. De Kruisdam heeft veel activiteiten. De gemeente gaat aan het idee voorbij wat daar allemaal gebeurt en welke gevolgen dat heeft. Het is net het Wembleystadion. De geluiden gaan over een weer. Ik word nu al knettergek", luidde het voorbeeld.

'Discussiekapers'

Volgens een inspreker hebben de tegenstanders van de hoogbouw de discussie de afgelopen jaren gekaapt. Zelf spreekt de Hilversummer, die voorstander is van het nieuwbouwplan, niet in woensdagavond. Dat gebeurt anoniem per brief, zodat intimidatie na afloop uitblijft, zo is te lezen in de brief.

Net zoals de voorzitter van Stichting Hilversumse Meent ziet de anonieme briefschrijver juist de vele voordelen van het gemeentelijke voorstel. Beiden stellen dat er veel steun is onder de Meentbewoners. Ouderen kunnen eindelijk doorstromen in hun geliefde wijk en jongeren krijgen daadwerkelijk uitzicht op een woning. Dat is een wens die al jarenlang leeft in de wijk, maar die amper te realiseren is.

Niet meer te begrijpen

Een halve eeuw zijn geen hoogbouw en de wijk groen houden belangrijke thema's geweest, maar vandaag de dag is dat niet meer vasthouden. "De laagbouw en het groene karakter van de Meent zijn mantra’s van de tegenstanders die anno 2025 door veel meer Meentbewoners, niet te begrijpen zijn. En dan vooral de alleenstaanden, jongeren en ouderen", meent de opsteller van de brief.

De meerderheid van de politiek lijkt vrede te kunnen hebben met een gebouw dat maximaal acht bouwlagen mag hebben op de locatie van het wijkcentrum, de sporthal en het jongerencentrum. Maar een definitief plan ligt er nog lang niet. Eerst moet de raad begin maart een krediet verstrekken van 200.000 euro aan een projectorganisatie. Deze club gaat het voorstel dan verder uitwerken.