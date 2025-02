Rioolwater stroomt Vondelgym van Arie Boomsma in, sportschool wekenlang dicht

De exacte reden van waterschade is nog onduidelijk. De verzekeraar van Boomsma vermoedt dat er tijdens de werkzaamheden aan de Wibautstraat iets fout is gegaan waardoor het riool verstopt is geraakt. De gemeente zegt in een reactie op de hoogte te zijn van de problemen.

Ook laten ze weten dat er op dit moment onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak. "We wachten de resultaten van het onderzoek af", zegt een woordvoerder. "Zodra deze bekend zijn, wordt duidelijk welke vervolgstappen nodig zijn."

Wanneer Boomsma de sporters weer kan ontvangen weet hij nog niet. Experts van de verzekeraar en de gemeente denken dat het nog weken tot maanden kan duren.