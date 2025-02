Sensoren in tramdeur detecteerden jas van meegesleurde reiziger niet

Het incident gebeurde maandagavond rond 19.30 uur. Een reiziger die toen in de tram zat beschreef de situatie: "De tram vertrok, maar iemand zat vast aan de deuropening en is zeker een minuut lang met de tram meegesleept. Iedereen schreeuwde in paniek of de tram kon stoppen."

Het GVB laat weten dat na onderzoek is gebleken dat de meegesleurde reiziger bij de achterste deuren wilde instappen, ondanks waarschuwende licht- en geluidssignalen. De deuren waren op dat moment al aan het sluiten. Als een persoon klem zit tussen de deur, gaan deze weer open. De punt van de jas werd in dit geval niet gedetecteerd.

Chauffeur kreeg groen licht

De chauffeur kon de reiziger wel op het perron zien staan, maar kon niet vaststellen dat de jas tussen de deur zat en kreeg dus geen waarschuwing dat hij niet kon gaan rijden. Volgens het GVB duurde het 30 seconden voor ze ten val kwam. Hierna is de conducteur uitgestapt om te kijken, maar die heeft de bestuurder laten weten dat er niets te zien was. De vrouw was al weg. Hoe het met haar is, is niet bekend.

Meer aandacht voor noodrem

Reizigers in de tram hebben geen gebruik gemaakt van de noodrem, iets dat het GVB graag had gezien. "Het is belangrijk dat reizigers zich hier meer bewust zijn. We gaan communicatie naar reizigers hierover extra oppakken." Ook gaat het vervoersbedrijf intern meer aandacht geven aan situaties waarbij reizigers per ongeluk vast komen te zitten tussen de deur. Iets dat volgens het GVB niet alleen bij lijn 25 voorkomt of te maken heeft met dat type tram.