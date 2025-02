Waar komt toch die chemische geur vandaan in Haarlemse Transvaalwijk?

Politie, brandweer en ambulances in de straat. De consternatie is groot, op woensdagavond in de Haarlemse Transvaalwijk. En dat is niet de eerste keer deze week. Een dag eerder zijn de hulpdiensten ook al in de wijk. Er worden dan zelfs enkele mensen onwel. Aanleiding is een penetrante, chemische geur die zich over de wijk verspreidt.

Het is lang zoeken naar de oorzaak van de stank. Er is ‘een boel aan de hand’ in de wijk, zoals een voorbijganger op donderdagmiddag dat verwoordt. Met name rond de Paul Krugerkade is er veel bedrijvigheid. Daar wordt de voormalige broodfabriek gesloopt en de straat heringericht. Maar de verklaring voor geuroverlast moet enkele tientallen meters verder richting het Spaarne worden gezocht.

Onderhoud aan het riool

Daar, aan de Spaandamsweg, vindt sinds begin deze week groot onderhoud aan het riool plaats. Aarsleff Leidingrenovatie, het bedrijf dat deze klus uitvoert, meldt dat een deel van het hoofdriool wordt vervangen. En dat gebeurt op een speciale manier, via de zogeheten kousmethode. Door in het bestaande hoofdriool een met hars geïmpregneerde kous aan te brengen en die uit te laten harden, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding.