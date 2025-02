Lees terug: AZ zet reuzenstap richting volgende ronde, Ajax boekt zege op Union

13 februari 2025, 23.11 uur

Trainer Francesco Farioli was trots op de spelers van Ajax na de gewonnen uitwedstrijd tegen Union Sint-Gillis (0-2) in de tussenronde van de Europa League. "Het was niet makkelijk om op zo'n veld goed te presteren", zei hij. "Maar ik wil al mijn spelers een groot compliment geven."

De 16-jarige Jorthy Mokio was de meest opvallende speler van Ajax in het Koning Boudewijnstadion. De Belg maakte de tweede treffer en mag zich nu de jongste doelpuntenmaker van Ajax in een Europees duel noemen. "Ik weet hoe goed hij kan voetballen", zei Farioli. "Maar nu moet hij ook met beide benen op de grond blijven."

Volgende week is de return in de Johan Cruijff Arena. Farioli gaf ook een waarschuwing: "We zijn er nog lang niet."