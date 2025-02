Woede en wanhoop na geheim besluit over noodopvang asielzoekers in Bussum

Inmiddels zijn er al enkele informatieavonden geweest waarin omwonenden hun zorgen uitten. Met name het feit dat het niet eerder besproken is vinden veel bewoners erg kwalijk. Chris: "Er is geen inspraak geweest. We (zijn buren uit Bussum, red.) zijn allemaal maatschappelijk betrokken, maar dan gebeurt dit. Het is gewoon raar dat het over de rug van je eigen inwoners gaat."

Hilversumse Meent

Bewoners van de Hilversumse Meent, die in de buurt van het Hocrasterrein wonen, voelen ook om die reden woede. In een brief in handen van NH wijzen ze de gemeente ook op het feit dat zij hier via de media achter moesten komen. 'De late en gebrekkige communicatie roept vragen op. Niet alle bewoners hebben een informatiebrief ontvangen, terwijl de impact zeer groot is.'

In de brief delen ze ook hun zorgen over de samenstelling van de groep asielzoekers. Volgens 'beschikbare bronnen' gaat het met name om alleenreizende mannen tussen de 18 en 35 jaar. 'De grootste groepen zullen bestaan uit personen met de nationaliteit Somaliërs, Turken, Eritreeërs en Syriërs. Deze doelgroep brengt begrijpelijkerwijs veel zorgen met zich mee over veiligheid.'

Reactie gemeente

Volgens de gemeente is het niet aan hen om te bepalen 'wat voor soort' inwoners er in de noodopvang komen. Een woordvoerder zegt: "Het wordt een dwarsdoorsnede van de mensen die aan de grens van ons land binnenkomen. Feit is dat daarvan ongeveer 70 procent alleenreizende man is. Het is niet zo dat wij zeggen: doe mij maar die doelgroep, of dat wij van een specifieke doelgroep er 'meer' krijgen."