Thomas en Fred op reportage in Wales: de keerzijde van Tata’s groene droom

De kustplaats in Wales verandert inmiddels steeds meer in een spookstad. In Port Talbot zijn ze bang dat het openbare leven tot stilstand komt als de staalwerkers vertrekken naar andere regio's. "Toen ik er vijf jaar geleden was, was er tenminste nog leven in de brouwerij. Er was vuur, er was stoom. Het lijkt nu wel een spookterrein", vertelt Fred Segaar.

Er is grote vrees dat de mensen die hun baan bij de staalfabriek kwijtraken wegtrekken, op zoek naar werk. In de documentaire wordt geïllustreerd dat iedereen dat gaat voelen: de middenstand, de cultuur, de sport.

Verschillende plannen, vergelijkbare doelen

Er zijn grote verschillen tussen de situaties in de twee staalfabrieken. Het doel in IJmuiden is om hoogwaardig staal te produceren, op een groene manier. In Wales zijn de hoogovens gesloten en wordt er ingezet op het recyclen van schroot om op die manier groen staal te produceren.

Toch zien beide verslaggevers ook veel overlap, en heeft hun reis ook bevestigd dat een plan voor groen staal niet zo makkelijk van de grond kan komen als gehoopt.

Thomas Jak: "Als je dan met iemand praat die vier kinderen heeft en vraagt 'wat moet ik nu'..." Een korte stilte. "Dat komt wel aan."

Bekijk hieronder de trailer van 'Vandaag Port Talbot, morgen IJmuiden?'