Kruipruimte vol gas door lek in Alkmaar, NL-Alert verstuurd en omgeving ontruimd

Het gaslek ontstond in de kruipruimte van een woning en kon niet door de brandweer worden gedicht, waardoor de ruimte inmiddels vol gas staat. "En daar zet je niet zomaar even een deur open", legt een woordvoerder van netbeheerder Liander uit.

Gasleiding stukgetrokken

Uit voorzorg heeft de brandweer twintig naastgelegen woningen ontruimd. Voor de bewoners is een opvanglocatie beschikbaar. Een team van monteurs van Liander is aanwezig om het lek te dichten. Het is nog niet duidelijk hoe lang dat gaat duren.

Volgens de woordvoerder van netbeheerder Liander is de oorzaak van het lek nog onduidelijk. "Een gasleiding is stukgetrokken in de kruipruimte", aldus de woordvoerder van Liander. "Het kan bijvoorbeeld tijdens een verbouwing zijn gebeurd, maar dat moeten we nog onderzoeken."

NL-Alert verstuurd

Vanwege het gaslek is een NL-Alert verstuurd. Mensen in de wijde omgeving, tussen de Druivenlaan, Snearmanslaan, Uitweg en Geesterweg, wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Voor bewoners in het dichtstbijzijnde gebied, waaronder delen van de Tuinstraat, 1ste Tuindwarsstraat en 2de Tuindwarsstraat, geldt dat ze hun huis moeten verlaten.