Vrienden Job (19) en Bjorn (22) bestieren molens op Zaanse Schans

De koffie wordt gezet en de chocomel opgewarmd. Het is maandagochtend en Bjorn en Job maken zich klaar voor een nieuwe dag op de Zaanse Schans in hun molens. De twee zitten naast elkaar in het kantoortje van Verfmolen de Kat, de molen waar Job werkt. Gekleed in een 'molenaarslook' en klompen worden ze, met koffie in de hand, langzaam wakker.

De twee leren elkaar kennen in een groepschat voor jonge molenaars, als de twee nog maar 10 en 12 jaar zijn. "Het was de eerste groep waar ik in zat toen ik mijn eerste telefoon kreeg", vertelt Job terwijl hij zijn koffie drinkt. Zijn vriend Bjorn knikt instemmend. "De groep is specifiek voor liefhebbers en vrijwilligers van de molen."