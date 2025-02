Verdachte van rellen Plein '40-'45 in Amsterdam voor de rechter: "Het is een ramp, maar ik was het niet"

Daarnaast vindt het OM dat een taakstraf - zoals normaal gesproken vaak wordt geëist - niet genoeg is. "Verdachte heeft een groot strafblad en leert er blijkbaar niet van. Ook ontkent hij en neemt hij geen verantwoordelijkheid voor zijn aandeel in het geweld. Een stevig signaal is passend."

'Slechte kwaliteit beelden'

De advocaat van de verdachte is het niet eens met de eis van vier maanden celstraf. "Mijn cliënt ontkent dat hij betrokken is en hij herkent zich ook niet op de beelden die zijn getoond." In haar pleidooi zegt ze dat de kwaliteit zo slecht is, dat het iedereen van de 130 jongens kan zijn. "Alle mannen hebben zwart aan en zwart kort haar. Van een afstand lijken ze allemaal op elkaar."

El M. laat aan de rechter weten dat hij het 'een ramp' vindt wat hij op de beelden van de rellen ziet. "Maar ik was het niet. Ik zou dat nooit doen. Ik was gewoon thuis."