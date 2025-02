Dichtregel omstreden Lucebert blijft in Alkmaar, maar verdwijnt van Stadskantoor

De spreuk in rode neonletters staat sinds 1995 op het dak tussen het Alkmaarse Stadskantoor en de brandweerkazerne. Het kunstwerk - een dichtregel uit zijn laatste bundel - maakte Lucebert in opdracht van de gemeente. Het werd postuum onthuld op het voormalige Landbouwhuis.

Lucebert, pseudoniem van de Amsterdamse Bertus Swaanswijk (1924-1994), was dichter - 'Alles van waarde is weerloos' - en kunstschilder. Hij woonde jarenlang met zijn gezin in Bergen en werd gezien als de voorman van de beweging van de Vijftigers, een progressieve groep naoorlogse dichters.

In 2018 bleek uit zijn biografie dat Swaanswijk in zijn jonge jaren sympathiseerde met de nazi’s en zich actief had aangemeld voor de Arbeitseinsatz. Ook schreef hij vanuit nazi-Duitsland brieven aan zijn jeugdvriendin Tiny die hij onder meer ondertekende met 'Sieg Heil'.

De discussie of de dichter nog wel een plekje verdient in het Alkmaars straatbeeld laaide in 2022 weer op na raadsvragen over de dichtregel. Het gemeentebestuur had er vervolgens tweeënhalf jaar de tijd voor nodig om daar een antwoord op te vinden.