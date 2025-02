Krakers Wereldkeuken Westzaan moeten vandaag vertrekken, pand wordt ontruimd

De gemeente Zaanstad voerde deze week een inspectie uit in het pand en besloot dat het per direct ontruimd moest worden. Dat besluit kwam als een verrassing voor de krakers. "Ze zeiden dat het om een paar verbeterpuntjes zou gaan die ze op de mail zouden zetten en nu moeten we er opeens uit", zegt bewoner Sven. Samen met de andere krakers voelt hij zich overrompeld door de brief die op de deur werd geplakt.

Vandaag nog vertrekken

Het pand, dat ooit dienstdeed als Wereldkeuken restaurant, staat al twee jaar leeg. De ramen zijn ingegooid en de kelder staat blank. Eind 2024 namen de krakers hun intrek in het gebouw, met de ambitie er een ontmoetingsplek voor de buurt van te maken. Maar volgens de gemeente is het pand te brandgevaarlijk om langer bewoond te blijven. Daarom moeten de krakers vandaag nog hun spullen pakken en vertrekken.

De krakers zijn het niet eens met het besluit en kijken, samen met een advocaat, welke stappen zij nog kunnen ondernemen. Sven zelf blijft sceptisch over de situatie, maar heeft alvast voorzorgsmaatregelen getroffen. "Ik laat mijn spullen gewoon staan, want ik heb er vertrouwen in dat ik hier nog wel kan blijven", zegt hij. Toch heeft hij zijn kat en hond elders ondergebracht. "Ik vertrouw de politie niet. Ze hebben wel vaker ‘per ongeluk’ rare dingen gedaan."

Ondertussen houdt de gemeente vast aan het besluit. "Het pand wordt om 17.00 uur ontruimd", laat Zaanstad weten. Wat er daarna met het gebouw gebeurt, is nog onduidelijk.