Advies aan Landsmeer, Oostzaan en Wormerland: onderzoek fusie met Amsterdam

Het rapport gaat met name over de vraag of de drie gemeenten samen kunnen fuseren. De onderzoekers concluderen inderdaad dat de gemeenten op dit moment al zoveel uitdagingen hebben 'dat deze niet langer zelfstandig het hoofd kunnen worden geboden'. Ze zouden een 'robuuste gemeentelijke organisatie', meer slagkracht en een 'robuuste gemeentelijke organisatie' nodig hebben.

Onvoldoende krachtig

De onderzoekers vinden een fusie van Landsmeer, Oostzaan en Wormerland daarom nog 'onvoldoende krachtig'. Het zorgt namelijk maar voor een beperkte versterking van het ambtenarenapparaat, dat met ongeveer 290 voltijdbanen 'vooral een optelsom van de bestaande kwetsbare ambtelijke organisaties' zou worden.

Over een variant waarbij Edam-Volendam of Waterland betrokken is, zijn de onderzoekers iets positiever. Maar Zaanstad, Purmerend of Amsterdam zou de 'noodzakelijk kracht en robuustheid' ook kunnen bieden. Het is dan wel belangrijk dat het unieke karakter van de dorpen behouden blijft. Amsterdam zou daar al ervaring mee hebben, doordat de stad verbonden is met groen-landelijk gebied. "Dit kan de drie gemeenten vertrouwen geven", staat er in het rapport.