Eindelijk woning voor jonge Texelaars: "Al dertig jaar wordt erover gesproken"

De woning wordt in mei of juni opgeleverd. Het is dus nog even geduld hebben. "Ik heb altijd al gedroomd van een eigen koopwoning. Met huur bouw je niets op, dit komt naar je toe."

Wonen in 'eigen dorp'

In de andere dorpen wordt ook flink gebouwd, maar daar heeft de visserman geen interesse in. "In de Koog heb ik helemaal niets te zoeken en De Cocksdorp is ver weg. Ik ben in Oudeschild opgegroeid en heb hier op school gezeten." Veel van zijn vrienden komen ook uit het vissersdorp.

"Of ik altijd in Oudeschild blijf wonen? Jazeker. Ik zie geen reden om weg te gaan. Of de basisschool moet hier verdwijnen. Dan wil ik er nog een keer over nadenken."