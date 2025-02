Zaanse ambacht vastgelegd in documentaire over orgelbouw

Eind 2021 stuit Tom per toeval op een bericht over Flentrops nieuwste project: de bouw van een orgel voor een kerk in Osnabrück. Voor 1,3 miljoen euro zou het Zaanse bedrijf een nieuw instrument maken, volledig in oude stijl. Zijn journalistieke instinct slaat meteen aan – dit wil hij vastleggen.

Van hout zagen tot pijpen maken

Tijdens een rondleiding door het bedrijf ontwaakt er bij Tom een vlam: dit zou best nog eens een mooi project kunnen worden, denkt hij. "De directeur leidde mij rond en liet mij van A tot Z zien hoe je een orgel bouwt." Dat proces fascineert hem en hij spreekt met de directeur af om te filmen.

Zo gezegd, zo gedaan: in zeventien filmmomenten legt hij vast hoe het orgel stap voor stap vorm krijgt: van het zagen van het juiste hout tot het precisiewerk van de pijpenmakerij.

Ook bij de installatie van het grote orgel is Tom aanwezig; het tien meter hoge werk moet zorgvuldig naar boven worden gehesen in de St. Johannkerk van Osnabrück en vervolgens worden gestemd.

De grote onthulling

Het hele proces duurt bij elkaar zo'n drie jaar. "In het begin werd er veel voorbereid", vertelt Tom. "Maar ineens ging het heel snel. In de zomer van 2024, ik was al een paar maanden niet langs geweest, kwam het orgel al de lucht in. Toen werden er flinke stappen gezet", zegt Tom enthousiast.

Het mooiste aan dit grote project? "De onthulling van het orgel in Osnabrück. De hele kerkgemeenschap daar leeft mee. Velen hebben ook financieel bijgedragen aan het orgel."

Tom laat in de documentaire duidelijk merken dat hij de fascinatie voor orgels deelt met de orgelmakers en betrokkenen. "Ik heb daar geen moeite mee", zegt hij. "Het is een journalistiek project, maar het is ook verwondering en Zaans trots."