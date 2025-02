Koedijkers in actie tegen mogelijke sluiting laatste buurtsuper: "Dit mag niet gebeuren"

Het verhaal dat zich in Koedijk de ronde doet over een mogelijke sluiting van buurtsuper Lidl is nog niet bevestigd, maar dat maakt Maurice Boerman er niet minder gerust op. "Het gerucht dat de laatste supermarkt in Koedijk mogelijk sluit, gaat als een lopend vuurtje rond in het dorp. Het is namelijk de laatste supermarkt."

Het verdwijnen ervan heeft volgens hem grote impact op de hele buurt, maar met name op ouderen en mensen die minder mobiel zijn. "Zij zijn afhankelijk van deze supermarkt voor hun dagelijkse boodschappen, omdat alternatieven zoals Winkelcentrum De Mare en de Jumbo simpelweg te ver weg zijn."

Kloppen de geruchten?

Nu rest de grote vraag: is het ook waar? De gemeente Alkmaar laat weten dat de zorgen niet geheel onterecht zijn, maar dat een sluiting nu nog niet vaststaat.

"De Lidl in De Mare krijgt op dit moment een uitbreiding. Lidl wil die winkel goed op de kaart zetten. Ze gaan de klantenstroom daar eerst monitoren", is de verklaring. "Op dit moment weet Lidl niet of de vestiging in Koedijk gaat sluiten. Aan het einde van de maand weten zij mogelijk meer." Het hoofdkantoor van Lidl heeft nog niet op vragen gereageerd.