Start Dam tot Damloop vervroegd na overbelasting hulpdiensten

De starttijden van de Dam tot Damloop worden bij de aankomende editie vervroegd, laat organisatie Le Champion weten. Afgelopen jaar was het erg warm, waardoor de hulpdiensten overbelast raakten. De eerste start voor de vrouwenwedstrijd is met een uur vervroegd naar 9.19 uur. De wedstrijdlopers bij de mannen beginnen zes minuten later.