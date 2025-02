Fort Dirkz Admiraal blijkt perfecte overwinteringsplek voor vleermuizen

In de winter lijken vleermuizen niet meer te bestaan. Diep weggekropen in oude bomen, op zolderingen of in oude gebouwen wachten ze op het begin van het voorjaar. Zoals Fort Dirkz Admiraal in Den Helder. Natuurlijk Noord-Holland gaat met vleermuizenkenner Jan Boshamer in het donker op expeditie en ontdekt dat er dit jaar meer vleermuizen overwinteren dan in voorgaande jaren.