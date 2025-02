Betaalbaar eropuit: leuke (bijna) gratis activiteiten tijdens de voorjaarsvakantie

Het Klimduin in Schoorl

Het Klimduin in Schoorl is al jaren een geliefde bestemming voor gezinnen. Met zijn 51 meter hoge zandhelling biedt het volop speelplezier voor kinderen, terwijl ouders kunnen genieten van een drankje op de terrasjes aan de voet van het duin. Na een flinke klim wacht een prachtig uitzicht over de omgeving. Een leuk en volledig gratis uitje in de buitenlucht.

Maritiem- en Juttersmuseum Flora op Texel

Dit museum op Texel brengt de wereld van het strandjutten tot leven. Bezoekers ontdekken er een bonte verzameling van aangespoelde vondsten uit de afgelopen 80 jaar, variërend van flessenpost tot wrakstukken. Voor kinderen zijn er speurtochten en een grote speeltuin met een klimtoren en een kabelbaan van 30 meter. Het museum is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Entree: volwassenen €8,25 | kinderen 4 t/m 11 jaar €6,25 | kinderen tot 4 jaar gratis.

Vlindorado in Waarland

In Waarland ligt een van de grootste vlindertuinen van Europa, waar bezoekers zich even in de tropen wanen. Honderden kleurrijke vlinders fladderen er tussen exotische bloemen, en in de inloopvolière vliegen tropische vogels vrij rond. Een unieke natuurervaring, perfect voor een druilerige vakantiedag. Entree: volwassenen €10,50 | kinderen 2 t/m 12 jaar €8,50.

Museumstoomtram Hoorn-Medemblik

Stap in een historische stoomtram en beleef een nostalgische treinreis tussen Hoorn en Medemblik. Onderweg rijden reizigers langs karakteristieke stations en pittoreske landschappen. Voor kinderen is er de "Stoomsafari", een speurtocht waarin ze leren over de geschiedenis van stoomtreinen. Entree: volwassenen €14,50 | kinderen 4 t/m 12 jaar €5,00 | kinderen tot 4 jaar gratis.

Bezoek een kinderboerderij

Voor jonge dierenliefhebbers is een bezoek aan een kinderboerderij altijd een succes. Veel kinderboerderijen in Noord-Holland zijn gratis toegankelijk en bieden de kans om geiten, kippen, konijnen en andere dieren van dichtbij te bekijken. Aanraders zijn Kinderboerderij 't Dierendok in Hoorn, De Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos en De Boerenzwaluw in Hoofddorp.

Speurtocht door de duinen

De duingebieden van Noord-Holland lenen zich goed voor een leuke wandeling of leerzame speurtocht met kinderen. In de Schoorlse Duinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn speciale speurtochten uitgezet, waarbij kinderen op zoek gaan naar sporen van dieren, bijzondere planten en andere schatten uit de natuur.