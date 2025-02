112-blog | Taxi uitgebrand in Heerhugowaard • Code geel op Texel

09.55 uur

Een taxibus aan de Sparrenlaan in Heerhugowaard is vannacht door brand verwoest. Rond 04.00 uur werd de brand gemeld. Kort daarvoor zouden buurtbewoners een harde knal en een claxon hebben gehoord. De brandweer wist overslag naar andere voertuigen te voorkomen, maar het busje raakte zwaar beschadigd. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.