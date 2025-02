112-blog | Kind aangereden door vrachtwagen • Code geel op Texel

16 minuten geleden

Een kind is donderdagmiddag rond 15.00 uur gewond geraakt bij een ongeluk op de Paul Krugerkade in Haarlem, en naar het ziekenhuis gebracht.



Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daar doet de politie op dit moment onderzoek naar. De weg is in het kader daarvan afgesloten. De vrachtwagenchauffeur is volgens standaardprocedure aangehouden, aldus een woordvoeder van de politie.