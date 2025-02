Van grijs en fris naar zonnig weekend, daarna gaat het vriezen

Vandaag blijft de temperatuur rond het vriespunt hangen. In de ochtend is het bewolkt en met -1 graad voelt het fris aan. "Echt winterweer is het nog niet, maar de noordoostenwind maakt het kouder dan de thermometer aangeeft", licht weerman Jan Visser toe. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar zo’n 2 graden, en af en toe kan de bewolking even breken voor een glimp van de zon.

Ook morgen blijft het overwegend bewolkt. In de nacht is er kans op lichte vorst en wind blijft zwak. Dit weekend breekt de zon vaker door, vooral op zondag. Overdag wordt het ongeveer 3 graden. Vanaf maandag draait het weer echt de winter in: de nachten worden kouder met minima van -3 tot -4 graden.