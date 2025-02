Diemen wil ruim 200 asielzoekers opvangen in leegstaand kantoorpand

Wethouder Matthijs van den Berg spreekt van een geschikte plek. "Voor de gemeente telt mee dat we op die manier kunnen voldoen aan de opdracht van het Rijk om opvangplekken te bieden. De komende tijd gaan we samen met het COA kijken wat er nodig is om de opvang ook echt voor elkaar te krijgen en op welke manier we dat goed kunnen inpassen in de Diemense omgeving."

Volgens de gemeente is het kantoorpand geschikt als opvang vanwege de bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen. Het zou mogelijk zijn om er een 'humane opvang te realiseren op een manier die recht doet aan de behoeften van zowel de toekomstige bewoners als de omgeving'.

Niet iedereen is over de plannen te spreken. Een aantal bewoners is een petitie begonnen, die inmiddels iets meer dan 200 keer is ondertekend. "Dat men zo dicht tegen een woonwijk, waar niet eens voldoende faciliteiten zijn voor de bewoners zelf, dit zou willen realiseren kunnen wij niet accepteren", schrijven de opstellers van de petitie.

Het is nog niet bekend of en wanneer de opvang open gaat en hoe lang het kantoorpand gebruikt zal worden. In maart wil de gemeente Diemen daar meer duidelijkheid over geven. Dan moet ook bekend worden of de plannen inderdaad doorgaan. Bewoners zullen daarna tijdens een informatieavond bijgepraat worden.