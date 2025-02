Zeker tien bewoners Venserpolder kregen wielklem en tientallen bewoners beboet

In oktober 2024 zijn er 54 unieke kentekens van bewoners van Venserpolder bekeurd. Die bewoners kunnen dus ook meerdere bonnen gehad hebben. In de maand erna, tot 20 november, waren het er 27. Volgens Van der Horst duidt dat erop dat het aantal bonnen al sterk is afgenomen en dat 'geeft de indruk dat bewoners van Venserpolder er nu van op de hoogte zijn dat er betaald parkeren is ingevoerd'.

De wethouder zegt dat er 'er in algemene zin voldoende communicatie is geweest'. Zo zouden ruim 18.000 bewoners een brief hebben gehad, kregen winkeliers en buurthuizen posters om op te hangen en werden er zo'n veertig borden geplaatst. Wel erkent Van der Horst dat een klein aantal bewoners dacht dat de ontheffing voor de blauwe zone nog geldig bleef. Ze spreekt van een 'aandachtspunt' waar van geleerd.