'Hoffelijk Burgerinitiatief' strijdt al bijna drie jaar voor een knarrenhof in hun dorp

Een knarrenhof kan ook een belangrijke rol spelen in de gezondheid van ouderen. “Ik zie steeds meer ouderen vereenzamen. Ze trekken zich terug en verwaarlozen zichzelf: ze eten slecht, drinken onvoldoende en hebben nauwelijks sociale interactie,” zegt Joes Meens, arts in de ouderengeneeskunde en mede-initiatiefnemer.

Volgens Meens komen deze ouderen vaak pas in beeld als het te laat is. “Wanneer ze ziek worden of vallen, bijvoorbeeld. En als ze dan herstellen, blijkt hun woning niet meer geschikt. Traplopen lukt niet meer, bijvoorbeeld. In een knarrenhof zouden ze veel beter passen, met een gemeenschap die een oogje in het zeil houdt. Zo voorkom je dat iemand onder de radar verdwijnt en zichzelf verwaarloost.”

Ook lokale huisartsen steunen het initiatief. Zij herkennen de problematiek uit hun praktijk.

Positieve wethouder

Wethouder Rosalie van Rijn laat weten bekend te zijn met het plan en er positief tegenover te staan. “Het sluit aan bij de behoeften van ouderen door gemeenschappelijke voorzieningen en onderlinge zorg. Dit past binnen de gemeentelijke ambitie om passende woonvormen te stimuleren voor verschillende doelgroepen.”

Volgens de gemeente kan Het Hoffelijk Burgerinitiatief deelnemen aan de openbare inschrijvingsprocedure voor de herontwikkeling van de Terpstraschool. Wel moet het hoofdgebouw met de vooruitstekende ingang behouden blijven, omdat het een gemeentelijk monument is. “Het pand bevat waardevolle elementen, zoals het tegelwerk en de glas-in-loodramen, die kenmerkend zijn voor het gebouw,” aldus Van Rijn.

De initiatiefnemers bestrijden echter dat het hele gebouw monumentale waarde heeft. Volgens hen verkeert een groot deel in slechte staat en kan het gesloopt worden, terwijl het vooruitstekende deel behouden blijft.