Succesvolle coach Barry Schep gaat naar het Barcelona van het korfbal: "Geweldige uitdaging"

"Het voelt bijzonder om straks bij de grootste club van Nederland aan de slag te gaan", vertelt Barry Schep over zijn nieuwe werkgever PKC. De korfbalvereniging uit Papendrecht is de huidige landskampioen en veroverde de landstitel in de zaal in totaal twaalf keer. "In vergelijking met Blauw-Wit liggen er bij PKC net wat meer mogelijkheden. Je zou in voetbaltermen PKC kunnen vergelijken met Barcelona."

Terug naar de top

"Toen ik anderhalf jaar geleden terugkwam bij Blauw-Wit ging het niet zo goed. Nu kruipen we weer terug naar de top. Misschien komt het daarom gek over om na dit seizoen te vertrekken. Aan de andere kant is het ook mooi om te vertrekken als het goed gaat met de club. Ik merk ook dat iedereen me deze stap ook gunt."