Tegenstander Galatasaray is bekende voor AZ: "Nu wel een ander doel"

In de groepsfase van de Europa League vocht Wouter Goes al duels uit met Paulo Dybala (AS Roma) en Edin Dzeko (Fenerbahçe). In de eredivisie voorkwam hij over twee wedstrijden dat de Ajax-aanvallers Brian Brobbey en Wout Weghorst scoorden. "Er zijn spitsen die je meer bevallen dan anderen. Het maakt mij niet uit wie er voor me staat, want ik ga met Alexandre Penetra m'n best doen om ze uit te schakelen."

AZ staat in de tussenronde van de Europa League. De club moet in twee wedstrijden zien af te rekenen met Galatasaray voor een plekje bij de laatste zestien.

Weer in Nederland

Het is de derde keer in korte tijd dat Galatasaray naar Noord-Holland komt. Eind november speelde het al tegen AZ (1-1) en in januari won Ajax met 2-1 van de Turken. "We kunnen wel wat andere dingen van hun verwachten. Nu komen ze ook met een ander doel hiernaartoe", zegt trainer Maarten Martens over het feit dat de twee clubs elkaar nu in de knock-outfase van de Europa League treffen.

De Alkmaarders tanken veel vertrouwen uit de eerdere Europese avonden in eigen huis. Tegen Elfsborg (3-2), Fenerbahçe (3-1), Galatasaray (1-1) en AS Roma (1-0) boekte het goede resultaten. "In het begin van het seizoen waren we dichtbij en lukte het niet en ondertussen lukt dat wel. Dat geeft een enorme boost."

Tekst loopt verder onder de video.