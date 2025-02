Bladblazers maken veld bespeelbaar voor Ajax, dat aanvoerder Henderson mist tegen Union

De thuishaven van de Rode Duivels is al een uitwijklocatie voor Union, want het eigen Joseph Marien Stadion voldoet niet aan de richtlijnen van de UEFA. Met bladblazers heeft het personeel er toch voor gezorgd dat de grasmat in het Koning Boudewijn Stadion bespeelbaar is.

"We moeten er klaar voor zijn", laat Francesco Farioli weten op de persconferentie over de staat van het speelveld. "Ik denk dat het voor Union ook niet lekker is om hier te spelen, ondanks dat het een fysiek team is. Mijn enige angst is de gezondheid van de spelers."

