Boksen met de koning bij Only Friends: "Dit gaat hij morgen voelen"

"Ik heb net met de majesteit een beetje gevochten'' vertelt Lode Roelofs (20) na een potje sparren met de koning. "Hij is sterker dan ik dacht. Maar al hij thuiskomt, gaat hij het wel voelen", zegt Lode lachend. Het wedstrijdje was ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van Only Friends.

Verschillende sporters hopen op een knuffel of high five van de koning op het Friendship Sports Centre. Het is Romy (24) gelukt: "Het was superleuk, maar ook een beetje spannend. Hij was heel aardig."