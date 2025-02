Wethouder: verkeersproblemen loodgieters niet door gemeentebeleid

De wethouder zegt dat er wel wordt gewerkt aan meer ruimte voor laad- en losplekken. Ook wijst ze op een 'ondernemersjaarkaart' die servicemonteurs en andere ondernemers kunnen aanvragen zodat ze langer ergens kunnen parkeren. "Daarnaast geldt dat gemaakte reis- en parkeerkosten overwegend gedeclareerd worden bij de opdrachtgever."

Vorige week heeft de wethouder in de ambtswoning van de burgemeester een gesprek gehad met ondernemers. Van der Horst vindt dat de branche ook zelf in actie moet komen. "Zonder actie vanuit de branche is de verwachting dat de logistiek de komende jaren nog met 19 procent zal toenemen", voorspelt ze. De wethouder noemt bijvoorbeeld het overstappen 'op andere voertuigen' of 'ander materieel'.

Een van de loodgieters vertelde een maand geleden dat hij in 30 jaar nog nooit zoveel problemen had om in het centrum te kunnen werken, hij wees onder meer op de parkeerplekken die de gemeente weggehaald heeft: