Minder touringcars in het centrum, op andere plekken juist meer overlast

In 2023 reed er gemiddeld 102 keer per dag een touringcar het centrum van de stad in. Sinds 1 januari 2024 kan dat niet zomaar: alleen touringcars met een speciale vergunning mogen het gebied binnen de binnenring (S100) inrijden. Dit jaar gaat het om zo'n 35 touringcars met een ontheffing.

Volgens wethouder Melanie van der Horst heeft de maatregel dus effect. "We kennen allemaal de beelden van grote touringcars die straatjes blokkeerden omdat de weg te smal was en ze moesten keren, met als gevolg dat al het verkeer daar vast stond in de uitlaatgassen."

In de eerste negen maanden van vorig jaar werd er nog niet op het touringcarverbod gehandhaafd. Dat is nu wel het geval. Van der Horst verwacht dus dat het aantal touringcars in het centrum nog verder zal teruglopen.

Op andere plekken meer overlast

In het gebied binnen de Ring A10 dat buiten de binnenring ligt, is het aantal touringcars juist met 21 procent toegenomen. De gemeente denkt dat onder meer komt door de terugkeer van toerisme na corona en de groei van het aantal schoolreisjes. Ook kunnen wegwerkzaamheden, waardoor omleidingsroutes moesten worden gevolgd, een rol hebben gespeeld.

De gemeente zegt komend jaar te onderzoeken of er in dit gebied plekken zijn waar maatregelen genomen moeten worden.