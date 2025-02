Kater Poezzie na vijf jaar weer thuis, maar waar was hij al die tijd?

In de tussentijd heeft Lisa wel twee nieuwe gezinsleden aangeschaft: Mink en Zoef. En dat loopt nog niet helemaal soepel: "Ze moeten allemaal heel erg aan elkaar wennen. We houden ze nu in verschillende kamers, want ze begonnen direct naar elkaar te blazen."

Oproep

De grote vraag is natuurlijk: waar heeft Poezzie al die tijd uitgehangen? Lisa wil graag in contact komen met degene bij wie hij de afgelopen vijf jaar gewoond heeft: "Neem alsjeblieft contact met ons op, want we willen zo graag weten wat er is gebeurd, en misschien mis jij Poezzie ook wel heel erg."

"Het mooiste zou natuurlijk zijn dat Poezzie, Mink en Zoef heel blij met elkaar verder kunnen leven, maar mocht het nou helemaal niet werken tussen die drie, dan kan hij misschien terug naar de plek waar hij zich al die jaren fijn en thuis heeft gevoeld."